Генерал армии Израиля рассказал о работе системы ПРО «Железный купол»

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Система противоракетной обороны (ПРО) Израиля «Железный купол» перехватывает около 90 процентов ракет, пущенных из сектора Газа. Об этом в воскресенье, 16 мая, рассказал командующий службой тыла израильской армии генерал Ори Гордин.

По его словам, большая часть ракет перехватывается системой ПРО, однако обломки от сбитых ракет все же несут угрозу для жителей страны. Крупные обломки могу падать на здания и причинять вред здоровью граждан, передает слова генерала РИА Новости.

Ранее посол Израиля в России назвал операцию в секторе Газа борьбой с «инфраструктурой террора».

Конфликт между Израилем и Палестиной

7 мая вспыхнули волнения сразу в двух районах Восточного Иерусалима, в которых по решению израильского суда проводится выселение ряда арабских семей. В результате уже больше недели продолжаются акции протеста, которые перерастают в беспорядки. На фоне этих событий глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в ООН провести заседание Совета Безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

Вечером 10 мая из сектора Газа в направлении нескольких израильских городов были выпущены десятки снарядов. Большинство из них были перехвачены системами ПВО. Ответственность за атаку взяла на себя организация ХАМАС. Позднее Израиль нанес ответные удары по военным объектам ХАМАС.

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