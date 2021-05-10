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Израиль нанес авиаудары по военным объектам ХАМАС
Фото: pixabay.com

Израиль нанес авиаудары по военным объектам ХАМАС

Илья Ашуров

В мире

Израиль нанес ответные удары по военным объектам ХАМАС. Об этом в понедельник, 10 мая, сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Йонатан Конрикус.

— То, что мы наблюдаем начиная с 18:00, — вопиющая атака ХАМАС против Израиля. Мы считаем это очень серьезным нападением на Израиль. Нападение ХАМАС, которое не останется незамеченным, — сказал Конрикус.

Вечером 10 мая из сектора Газа в направлении нескольких израильских городов были выпущены десятки снарядов. Большинство из них было перехвачено системами ПВО. Позже ответственность за атаку взяла на себя организация ХАМАС, передает РИА Новости.

Ранее, в пятницу, 7 мая, вспыхнули волнения сразу в двух районах Восточного Иерусалима, в которых по решению израильского суда проводится выселение ряда арабских семей. В результате уже больше недели продолжаются акции протеста, которые перерастают в беспорядки. На фоне этих событий глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в Организации Объединенных Наций (ООН) провести заседание Совета Безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

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ИзраильПалестинаХАМАС
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