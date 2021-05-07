Блинкен признал, что ряд действий США подрывал «основанный на правилах порядок»

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Ряд действий США за последние годы подрывал «основанный на правилах порядок». Об этом в пятницу, 7 мая, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН).

По его словам, все страны должны нести ответственность за верность обязательствам, которые были приняты добровольно. Это касается и США.

— Некоторые наши действия в последние годы подрывали порядок, основанный на правилах, и заставляли других задаваться вопросом, привержены ли мы все еще ему, — приводит слова Блинкена ТАСС.

Он подчеркнул, что при администрации президента США Джо Байдена Штаты уже возвращаются к многосторонней работе с международным сообществом.

Ранее Энтони Блинкен оценил переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Он назвал свой визит на Украину продуктивным.

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