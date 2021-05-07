Госсекретарь США ушел от ответа на вопрос о возможности отключения РФ от SWIFT
Госсекретарь США Энтони Блинкен ушел от ответа на вопрос о возможности отключения Российской Федерации от международной платежной системы SWIFT. Стенограмма интервью Блинкена опубликована на сайте Госдепартамента.
— Позвольте мне просто сказать, что мы будем рассматривать все разумные варианты, когда речь заходит о попытках сдержать агрессию, — заявил Блинкен.
По его словам, США предпочли бы более стабильные и предсказуемые отношения с Россией. При этом госсекретарь США отметил, что если РФ продолжит предпринимать «безрассудные или агрессивные действия», Штаты примут ответные меры.
SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К системе подключены свыше 11 тысяч крупнейших организаций почти в 200 странах мира.
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