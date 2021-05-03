Захарова назвала «гипотетическим» сценарий отключения России от SWIFT

Фото: МИД РФ

Сценарий отключения России от SWIFT рассматривается как гипотетический. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел страны Мария Захарова в понедельник, 3 мая.

— Тем не менее ведется межведомственная проработка на предмет минимизации рисков и экономического ущерба от ограничения доступа нашей страны к привычным международным финансовым инструментам и платежным механизмам, — рассказала Захарова.

Альтернативой SWIFT может стать система Банка России. Она может быть сопряжена с европейской SEPA, китайскими CUP и CIPS или же иранской SEPAM, приводит слова представителя ведомства RT.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К системе подключены свыше 11 тысяч крупнейших организаций почти в 200 странах мира.

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