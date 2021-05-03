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Захарова назвала «гипотетическим» сценарий отключения России от SWIFT
Фото: МИД РФ

Захарова назвала «гипотетическим» сценарий отключения России от SWIFT

Иван Юминов

Внешняя политика

Сценарий отключения России от SWIFT рассматривается как гипотетический. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел страны Мария Захарова в понедельник, 3 мая.

— Тем не менее ведется межведомственная проработка на предмет минимизации рисков и экономического ущерба от ограничения доступа нашей страны к привычным международным финансовым инструментам и платежным механизмам, — рассказала Захарова.

Альтернативой SWIFT может стать система Банка России. Она может быть сопряжена с европейской SEPA, китайскими CUP и CIPS или же иранской SEPAM, приводит слова представителя ведомства RT.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К системе подключены свыше 11 тысяч крупнейших организаций почти в 200 странах мира.

Читайте также: «Пусть попробуют»: МИД России — об угрозе отключить страну от SWIFT

экономикаМария ЗахароваSWIFT
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