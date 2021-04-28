«Пусть попробуют»: МИД России — об угрозе отключить страну от SWIFT

Фото: МИД РФ

Россия ответит на попытки зарубежных государств отключить ее от международной платежной системы SWIFT. Об этом заявил директор департамента международной информационной безопасности Министерства иностранных дел (МИД) страны Андрей Крутских в среду, 28 апреля.

— Пусть попробуют, — рассказал руководитель департамента.

То, что другие страны не пытаются отключить Россию от SWIFT свидетельствует о том, что президент Владимир Путин укрепил обороноспособность страны, приводит слова Крутских РИА Новости.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К системе подключены свыше 11 тысяч крупнейших организаций почти в 200 странах мира.

Читайте также: Лавров заявил, что в России есть база для аналога SWIFT