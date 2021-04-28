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«Пусть попробуют»: МИД России — об угрозе отключить страну от SWIFT
Фото: МИД РФ

«Пусть попробуют»: МИД России — об угрозе отключить страну от SWIFT

Иван Юминов

Внешняя политика

Россия ответит на попытки зарубежных государств отключить ее от международной платежной системы SWIFT. Об этом заявил директор департамента международной информационной безопасности Министерства иностранных дел (МИД) страны Андрей Крутских в среду, 28 апреля.

— Пусть попробуют, — рассказал руководитель департамента.

То, что другие страны не пытаются отключить Россию от SWIFT свидетельствует о том, что президент Владимир Путин укрепил обороноспособность страны, приводит слова Крутских РИА Новости.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К системе подключены свыше 11 тысяч крупнейших организаций почти в 200 странах мира.

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