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Лавров заявил, что в России есть база для аналога SWIFT
Фото: МИД РФ

Лавров заявил, что в России есть база для аналога SWIFT

Виктория Родимкина

Внешняя политика

В РФ существует база для создания аналога платежной системы SWIFT. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду, 28 апреля.

— База (альтернативы SWIFT — прим. «ВМ») существует. И я убежден, что и правительство, и Центральный банк должны делать все, чтобы эта база была надежной и гарантирующей полную независимость и гарантию от ущерба, который кто-то нам может постараться дополнительно нанести, — цитирует министра РИА Новости.

Ранее заместитель главы российского МИД Александр Панкин рассказал, что в России допускают создание альтернативной SWIFT системы на новой технологической основе. По его словам, создание такой системы является ответом на необходимость модернизации методов осуществления платежей в соответствии с достижениями в цифровой сфере.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К системе подключены свыше 11 тысяч крупнейших организаций почти в 200 странах мира.

Ранее Украина попросила Евросоюз рассмотреть отключение России от SWIFT.

Читайте также: Центробанк не видит угрозы отключения России от международных платежных систем

Сергей Лавровплатежная системаSWIFT
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