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Пашинян вновь не был избран парламентом Армении на пост премьера
Фото: World Economic Forum / CC BY-NC-SA 2.0

Пашинян вновь не был избран парламентом Армении на пост премьера

Илья Ашуров

В мире

Парламент Армении вновь не избрал Никола Пашиняна на пост премьера страны. Об этом стало известно в понедельник, 10 мая.

Армянские депутаты не смогли избрать премьера уже во второй раз. В данном случае конституция страны предполагает роспуск парламента. Уточняется, что за Пашиняна проголосовал один депутат, против — также один, 76 парламентариев воздержались, сообщает РИА Новости.

Напомним, 25 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подает в отставку для проведения парламентских выборов. По его словам, он продолжит исполнять свои обязанности в полном объеме до дня выборов.

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