Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Минобороны Узбекистана ответило на возможность размещения военных баз США
Фото: US Air Force

Минобороны Узбекистана ответило на возможность размещения военных баз США

Виктория Родимкина

В мире

Оборонная доктрина Узбекистана не допускает размещения на территории страны иностранные военные базы. Об этом заявили в пресс-службе узбекистанского Министерства обороны в понедельник, 10 мая.

Ранее издание Wall Street Journal заявило о том, что Соединенные Штаты Америки могут разместить войска, которые на данный момент выводятся из Афганистана, в странах Средней Азии — Узбекистане и Таджикистане.

— В основополагающих документах в области обороны имеются ясные и четкие ответы на данные вопросы — недопущение на своей территории размещения иностранных военных баз и объектов, — заявили в министерстве.

Представитель Минобороны пояснил, что данный принцип заложен в конституции, а также в концепции внешней политики. Помимо этого, представитель ведомства добавил, что политика страны основана на принципе невмешательства в зарубежные конфликты и миротворческие операции.

США начали выводить свои войска из Афганистана 1 мая, завершить этот процесс планируется к 11 сентября.

Читайте также: Часть американских госслужащих покинет посольство США в Афганистане

военные базыамериканские войскаУзбекистан
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Головина
Екатерина Головина

Как работать меньше, а жить лучше: российский рецепт

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Два часа в неделю, глядя в потолок: почему лениться полезно

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Опасность надвигается: как биолог Миша отменил апокалипсис

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кризис в Армении: Пашинян уходит, чтобы остаться

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Мое право на праздник

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Город героев, город-герой: сколько памятных дат в мае

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отголоски войны. Господь хранит нас!

Все мнения
О проекте