Минобороны Узбекистана ответило на возможность размещения военных баз США

Фото: US Air Force

Оборонная доктрина Узбекистана не допускает размещения на территории страны иностранные военные базы. Об этом заявили в пресс-службе узбекистанского Министерства обороны в понедельник, 10 мая.

Ранее издание Wall Street Journal заявило о том, что Соединенные Штаты Америки могут разместить войска, которые на данный момент выводятся из Афганистана, в странах Средней Азии — Узбекистане и Таджикистане.

— В основополагающих документах в области обороны имеются ясные и четкие ответы на данные вопросы — недопущение на своей территории размещения иностранных военных баз и объектов, — заявили в министерстве.

Представитель Минобороны пояснил, что данный принцип заложен в конституции, а также в концепции внешней политики. Помимо этого, представитель ведомства добавил, что политика страны основана на принципе невмешательства в зарубежные конфликты и миротворческие операции.

США начали выводить свои войска из Афганистана 1 мая, завершить этот процесс планируется к 11 сентября.

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