Часть американских госслужащих покинет посольство США в Афганистане

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Американские госслужащие покинут посольство США в Афганистане. Об этом сообщили в Госдепартаменте во вторник, 27 апреля.

Вашингтон распорядился вывезти дипломатов и других служащих из Кабула.

— Госдепартамент распорядился, чтобы правительственные служащие США, чью работу можно выполнять в других местах, покинули посольство США в Кабуле, — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Ранее администрация США объявила, что вывод войск будет осуществляться с 1 мая. Вывести из страны всю армию планируется к годовщине серии из четырех координированных террористических актов — к 11 сентября.

Напомним, в 2020 году США и афганская радикальная группировка «Талибан»* (запрещенная на территории РФ — прим. «ВМ»), подписали в Катаре первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Согласно документу, из Афганистана за 14 месяцев должны быть выведены иностранные войска. Кроме того, в марте 2021 года должен начаться межафганский диалог после сделки по обмену пленными.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

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