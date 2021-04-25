США и НАТО начали выводить войска из Афганистана

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США и НАТО начали вывод войск с ряда баз в Афганистане. Об этом в воскресенье, 25 апреля, сообщил командующий войсками генерал Скотт Миллер в ходе конференции в Кабуле.

— Мы начали осуществлять вывод с ряда баз, — заявил генерал.

Он добавил, что военные передадут свои базы вооруженным силам Афганистана, сообщает РИА Новости.

Ранее администрация США объявила, что вывод войск будет осуществляться с 1 мая. Вывести из страны всю армию планируется к годовщине серии из четырех координированных террористических актов — 11 сентября.

Напомним, в 2020 году США и афганская радикальная группировка «Талибан»* (запрещенная на территории РФ — прим. «ВМ»), подписали в Катаре первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Согласно документу, из Афганистана за 14 месяцев должны быть выведены иностранные войска. Кроме того, в марте 2021 года должен начаться межафганский диалог после сделки по обмену пленными.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

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