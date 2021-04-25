Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
США и НАТО начали выводить войска из Афганистана
Фото: flickr/soldiersmediacenter

США и НАТО начали выводить войска из Афганистана

Полина Долганова

В мире

США и НАТО начали вывод войск с ряда баз в Афганистане. Об этом в воскресенье, 25 апреля, сообщил командующий войсками генерал Скотт Миллер в ходе конференции в Кабуле.

— Мы начали осуществлять вывод с ряда баз, — заявил генерал.

Он добавил, что военные передадут свои базы вооруженным силам Афганистана, сообщает РИА Новости.

Ранее администрация США объявила, что вывод войск будет осуществляться с 1 мая. Вывести из страны всю армию планируется к годовщине серии из четырех координированных террористических актов — 11 сентября.

Напомним, в 2020 году США и афганская радикальная группировка «Талибан»* (запрещенная на территории РФ — прим. «ВМ»), подписали в Катаре первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Согласно документу, из Афганистана за 14 месяцев должны быть выведены иностранные войска. Кроме того, в марте 2021 года должен начаться межафганский диалог после сделки по обмену пленными.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

Читайте также: «Сделка с дьяволом»: почему Путин и Зеленский не могут договориться о встрече по Донбассу

американские войскаСШАНАТО
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Страна ограниченного суверенитета: под чью дудку танцует Чехия

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Юморист Юрий Гальцев: между женой и любовницей

Валерий Смирнов
Валерий Смирнов

Защитная маска спасет от аллергии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Российская эстрада — это банда

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Распустились!»: грозная сила наших тополей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не по законам мира сего

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Все мнения
О проекте
Читайте нас в