Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Байден объявил вывод войск из Афганистана
Фото: Whitehouse

Байден объявил вывод войск из Афганистана

Полина Долганова

В мире

Президент США Джо Байден планирует вывести войска из Афганистана до 11 сентября, не уложившись при этом в срок до 1 мая, который был согласован предыдущей администрацией. Об этом журналистам сообщил представитель администрации США.

По его словам, Штаты начнут упорядоченно выводить оставшиеся на территории Афганистана войска до 1 мая. Вывести из страны всю армию планируется к годовщине серии из четырех координированных террористических актов — 11 сентября.

Как добавил представитель американской администрации, Байден считает, что слишком оперативный и плохо скоординированный вывод войск мог бы стать угрозой для Америки и ее союзников, сообщает РИА Новости.

Читайте также: Симоньян объяснила, почему Россия и США никогда не смогут договориться

отвод войскДжо БайденАфганистан
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Красота за деньги: женщины в аренду или на продажу

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Целая страна — одна штрафная рота

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Правительства против Сети: кто обуздает IT-гигантов

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О чем сокрушается Андрей Критский

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Создаем новые природные зоны

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Досрочная пенсия для врачей не выход

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Нефтяную войну Россия не проиграет. И вот почему

Все мнения
О проекте
Читайте нас в