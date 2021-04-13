Байден объявил вывод войск из Афганистана

Фото: Whitehouse

Президент США Джо Байден планирует вывести войска из Афганистана до 11 сентября, не уложившись при этом в срок до 1 мая, который был согласован предыдущей администрацией. Об этом журналистам сообщил представитель администрации США.

По его словам, Штаты начнут упорядоченно выводить оставшиеся на территории Афганистана войска до 1 мая. Вывести из страны всю армию планируется к годовщине серии из четырех координированных террористических актов — 11 сентября.

Как добавил представитель американской администрации, Байден считает, что слишком оперативный и плохо скоординированный вывод войск мог бы стать угрозой для Америки и ее союзников, сообщает РИА Новости.

Читайте также: Симоньян объяснила, почему Россия и США никогда не смогут договориться