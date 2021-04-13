Симоньян объяснила, почему Россия и США никогда не смогут договориться

Фото: instagram/_m_simonyan_

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT, медиаменеджер Маргарита Симоньян заявила, что у России и США никогда не получится договориться. Об этом она заявила в программе Владимира Соловьева.

— Америка — страна, построенная на насилии изначально. Она построена на нескольких доктринах, которые вдалбивают одно и то же: «Мы имеем право на все и на всех. Эта земля была наша, а индейцы, сволочи, там уже жили. Мы сейчас их уничтожим и в честь это лицемерно устроим праздник — День благодарения», — пояснила Симоньян.

Видео: Telegram-канал / Маргарита Симоньян

По ее словам, это продолжалось долгие годы, не только в XVII веке, когда на континент заселялись первые пилигримы.

— Я напоминаю про 1831 год, когда у нас уже декабристы закончились, а у них была этническая чистка под предводительством президента-демократа Эндрю Джексона, который выселил пять цивилизованных индийских племен. Тысячи людей погибли, — заявила медиаменеджер.

Она напомнила, что ее предков также выселял Сталин, но по сравнению с действиями американских властей это был «балет Дягилева».

— Это я к тому, что мы не можем с ними договориться о том, чтобы мы развалились, обнищали, отказались от ядерного оружия, чтобы у нас не было своих интересов, чтобы мы делали только то, что они говорят. Даже в ущерб себе. Мы не можем с ними договориться об отказе от нашей истории, о том, чтобы наши будущие поколения считали себя, по сути, другим народом, нежели мы есть сейчас, — жестко ответила Симоньян.

Она подчеркнула, что нельзя переписывать историю, которая объединяет людей.

Видео опубликовано в Telegram-канале Симоньян.

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