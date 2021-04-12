Симоньян назвала единственную причину, по которой страны закрываются на локдаун

Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT, медиаменеджер Маргарита Симоньян назвала единственный принцип, по которому главы стран принимают решение закрыть государство на локдаун. По ее словам, это не имеет отношение к заявлениям о ценности жизней граждан в разных странах.

— Решение закрыться и устроить локдаун только от одного. Справится ли система здравоохранения или нет. Мы вышли с карантина не потому, что победили ковид или изобрели вакцину, не потому, что у нас стало лучше. Потому что мы настроили ковидных госпиталей и увидели, что они не заполнились до конца, — заявила Симоньян.

Видео: Telegram-канал «Маргарита Симоньян»

Она подчеркнула, что сейчас госпитали закрываются, потому что в них слишком много места. Если начнется третья волна, сначала госпитали снова будут открыты, они заполнятся, и только после этого власти будут принимать решение – объявлять карантин или нет.

— Те страны, которые не могут быстро переверстать свою систему здравоохранения. Они тупо закрываются. Это лучше, чем тысячи людей, стоящих в очередях, для которых нет мест, — подытожила медиаменеджер.

Видео опубликовано в Telegram-канале Симоньян.

Читайте также: Маргарита Симоньян объяснила, почему не осталась жить в США