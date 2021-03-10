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Маргарита Симоньян объяснила, почему не осталась жить в США
Фото: Скриншот видео на YouTube-канале «Россия 1»

Маргарита Симоньян объяснила, почему не осталась жить в США

Виктория Федотова

Общество

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT, медиаменеджер Маргарита Симоньян заявила, что у нее была возможность остаться в США по школьному обмену, ее отобрали в качестве участников, когда будущей журналистке было 15 лет.

— Отучившись там, я поняла, что за пределами своей родины жить не могу. Все, конечно, были уверены, что я там останусь и семью всю перетащу, меня умоляли родители и родственники. А я поняла, что не могу там жить. Я просто повешусь на суку каком-нибудь. Даже нищета и отсутствие будущего в Краснодаре для меня более приемлемый жизненный план, чем то, вероятно, блестящее будущее, которое меня, медалистку и отличницу, ждало бы в Америке, — заявила Симоньян.

Видео: Telegram-канал «Маргарита Симоньян»

В ролике, опубликованном в Telegram-канале медиаменеджера, Симоньян сравнивает родину с матерью, а США — с «другой тетей замечательной», но никакая «тетя» не заменит мать.

— Чувство родины или есть, или нет. Это как обоняние. Если этого чувства нет, человек может быть счастлив за границей, у меня такого выбора нет, потому что я не могу жить не здесь, — добавила Симоньян.

Ранее Симоньян объяснила, почему она не может уйти с работы и «борщи варить».

Читайте также: Симоньян сообщила об удалении поста про «санкции», которые причинят ей боль

мнениеМаргарита СимоньянСША
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