Симоньян сообщила об удалении поста про «санкции», которые причинят ей боль

Фото: instagram.com

Главный редактор телеканала Russia Today и международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что ее пост в социальной сети Instagram удален. Об этом сообщает RT.

— Ха! Instagram удалил и вот этот мой невиннейший пост. Карфаген должен быть разрушен. Иностранные соцсети в России нужно закрыть, — написала Маргарита Симоньян в Telegram.

Помимо этого, она добавила ссылку на предыдущий пост в Telegram с текстом удаленного из Instagram. В нем говорится о том, какие «санкции» могут действительно огорчить Маргариту Симоньян. Например, она сказала, что ей будет больно, если ей запретят приезжать на Кубань, где в апреле в станицах зацветают вишни, по дворам «бродят суровые индюки», а на улицах продают семечки.

— Я также буду страшно переживать, если меня лишат возможности иметь недвижимость в станице в виде дедовской дачи у пыльной речки, с колорадским жуком и беленой грушей, по дороге к которой машут головками яростные подсолнухи под бирюзовым небом и расплывается маревом обрамленная нескошенным пшеничным золотом трасса, — добавила Симоньян.

Еще она написала, что «сойдет с ума», если ей нельзя будет играть в нарды с сестрами у абхазской границы «прямо на гальке, где жгут обглоданные морской волной белые ветки и жарят мидий на обугленном противне».

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