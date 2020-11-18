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Симоньян вызвала автора несуществующей цитаты из ее книги на дуэль
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Симоньян вызвала автора несуществующей цитаты из ее книги на дуэль

Оксана Васильева

Общество

Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила автору несуществующей цитаты из ее книги «Черные глаза» необычную дуэль.

— Разумеется, ничего подобного я никогда не писала и не могла написать, поскольку трепетно отношусь к родному языку и не даю поводов упрекнуть меня в безграмотности, — отметила Симоньян.

В Twitter Симоньян предложила автору несуществующей цитаты два варианта решения: стать фигурантом уголовного дела или написать диктант по русскому языку, по итогам которого допустивший наибольшее количество ошибок перечислит миллион рублей на благотворительность.

Напомним, книга Симоньян «Черные глаза» вышла в ноябре 2019 года.

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