Симоньян вызвала автора несуществующей цитаты из ее книги на дуэль

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила автору несуществующей цитаты из ее книги «Черные глаза» необычную дуэль.

— Разумеется, ничего подобного я никогда не писала и не могла написать, поскольку трепетно отношусь к родному языку и не даю поводов упрекнуть меня в безграмотности, — отметила Симоньян.

В Twitter Симоньян предложила автору несуществующей цитаты два варианта решения: стать фигурантом уголовного дела или написать диктант по русскому языку, по итогам которого допустивший наибольшее количество ошибок перечислит миллион рублей на благотворительность.

Напомним, книга Симоньян «Черные глаза» вышла в ноябре 2019 года.

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