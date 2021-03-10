Симоньян объяснила, почему она не может уйти с работы и «борщи варить»

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала R, медиаменеджер Маргарита Симоньян объяснила, почему не может уйти с работы, чтобы заниматься домашними делами и писать книги:

— Я сама предпочла бы другую жизнь. Я давно хотела бы уйти в частную жизнь, заниматься семьей, детьми, борщи варить, писать книги, я даже добавлю, к сожалению, невозможно. У меня есть определенные обязательства. Та ситуация, в которой сейчас находится страна, учитывая, что я возглавляю иновещание, это было бы с моей стороны просто дезертирством, уйти в частную жизнь. Но я бы этого очень хотела, — отметила медиаменеджер.

Видео: Telegram-канал «Маргарита Симоньян»

Симоньян добавила, что дома не обсуждает политику со своей семьей, и не может устроить «цифровой детокс», отключив телефон на полдня в выходные или отпуск.

Видео опубликовано в ее Telegram-канале.

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