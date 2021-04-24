«Сделка с дьяволом»: почему Путин и Зеленский не могут договориться о встрече по Донбассу

Фото: Администрация президента РФ, president.gov.ua

Москва и Киев никак не могут договориться о встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского. 20 апреля украинский президент пригласил российского коллегу на переговоры в Донбасс, однако Путин ответил предложением увидеться в Москве. В Киеве идею не оценили, заявив, что Зеленский не станет сотрудничать со «страной-агрессором» на таких условиях. Состоится ли встреча Путина и Зеленского в обозримом будущем, что ей мешает и кто втыкает палки в колеса российско-украинских отношений, разбиралась «Вечерняя Москва».

Обмен «пощечинами»

По мнению директора Института политических исследований Сергея Маркова, Путину и Зеленскому действительно нужно и было бы важно провести переговоры, но для начала нужно понять, в какой плоскости они могут проходить. С одной стороны, говорит эксперт, есть российско-украинские отношения — тема, к которой лидер РФ питает интерес. С другой стороны — проблема Донбасса.

— Сейчас между президентами идет обмен публичными «пощечинами». Путин Зеленского красиво поддел, когда сказал: «Хочешь переговоры? Так приезжай!». Путин не против диалога по Донбассу, но он тут же отфутболил Зеленского, призвав сначала говорить с ДНР и ЛНР, а уже потом приходить к нему и говорить про двусторонние отношения, — пояснил собеседник «ВМ».

Главное препятствие

На текущий момент возможность встречи российского и украинского лидеров сведена к минимуму, поскольку у последнего нет свободы действий, считает Марков. По его словам, Зеленский руководит не Украиной, а своего рода администрацией, которую в 2013–2014 годах «оккупировали» США, когда развязали гибридную войну.

— У Зеленского нет возможности решать вопрос, будет ли война или мир в Донбассе. Не может он и строить политику Украины в отношении России, так как зона его компетенции очень небольшая. Он может только предлагать что-либо западной коалиции, во главе которой стоят американцы, в то время как у него самого нет свободы, — сказал политолог.

В связи с этим, предположил Марков, никакой встречи между Путиным и Зеленским не будет, пока Киев «оккупирован» со стороны Вашингтона.

Фото: mvs.gov.ua

Несдержанное слово

Ситуацию осложняет и то, что украинский политик, по мнению собеседника издания, выполнил всего 10–15 процентов от тех обещаний, под которыми он подписался в 2019 году, когда состоялся саммит в «нормандском формате». На этом мероприятии Зеленский присутствовал впервые за время своего президентства, и тогда же он в первый раз лично увиделся с Путиным.

—Они обсуждали Донбасс, и, возможно, будут обсуждать и дальше. Вот они переговорили в 2019-м, договорились о том, что будет сделано, но Зеленский почти ничего и не выполнил с тех пор, так как ему запрещают американцы. Путин ему потом сказал, как в свое время говорил Порошенко, что без выполнения обязательств им не о чем говорить, — рассказал Марков.

Он заключил, что переговоры по линии Донбасса смогут возобновиться только, если Зеленский продвинется в выполнении своих обещаний и сделает хотя бы половину из того, под чем он подписался.

Зеленский как заложник своей роли

Помимо этого политолог сравнил украинского лидера с героем книг и фильмов, который, обладая крепким умом, заключает сделку с дьяволом, желая обмануть последнего.

— И вся эта литература об одном и том же: никому еще не удалось обмануть дьявола, равно как Зеленскому, когда он пришел к власти, не удалось перехитрить американцев, — резюмировал эксперт.

Читайте также: «Ритуальная пляска»: о чем могут договориться Путин и Байден на встрече