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Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе
Фото: Администрация президента РФ

Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе

Иван Юминов

Внешняя политика

Президент Украины Владимир Зеленский предложил главе России Владимиру Путину встретиться в Донбассе. Об этом заявил он сам во вторник, 20 апреля.

— Господин Путин, я готов предложить вам встретиться в любой точке Донбасса, где идет война, — приводит слова украинского лидера РИА Новости.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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Владимир ЗеленскийДонбассВладимир Путин
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