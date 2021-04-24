В Киеве сообщили о невозможности встречи Зеленского и Путина в Москве

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Вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не сможет присутствовать на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

По его словам, украинский лидер не может «во время войны» ехать в «страну-агрессор». Политик в интервью журналисту заявил, что встреча лидеров двух стран должна происходить в «нормандском формате», с присутствием представителей Германии и Франции.

Напомним, ранее Владимир Зеленский во время видеообращения предложил Владимиру Путину провести встречу в любой точке Донбасса, где «идет война». В ответ на это российский лидер сообщил, что украинские власти при обсуждении вопросов востока страны должны встречаться с руководством ДНР и ЛНР, а потом уже с представителями России. Кроме того, Путин добавил, что готов принять президента Украины в Москве в любое удобное для него время для обсуждения двусторонних отношений.

В 2015 году Верховная рада приняла заявление, где говорится о России как о «стране-агрессоре». РФ отрицает обвинения Украины и называет их неприемлемыми.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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