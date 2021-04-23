Зеленский ответит на предложение Путина о встрече в Москве

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Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время даст ответ на предложение президента РФ Владимира Путина о встрече в Москве. Об этом заявила пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель в пятницу, 23 апреля.

Ранее Владимир Зеленский во время видеообращения предложил Владимиру Путину провести встречу в любой точке Донбасса, где идет «война». В ответ на это российский лидер сообщил, что украинские власти при обсуждении вопросов востока страны должны встречаться с руководством ДНР и ЛНР, а потом уже с представителями России. Кроме того, Владимир Путин добавил, что готов принять президента Украины в Москве в любое удобное для него время для обсуждения двусторонних отношений.

— Реакция главы государства обязательно будет, — сказала Юлия Мендель в беседе с агентством «Укринформ».

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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