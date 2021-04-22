Владимир Путин оценил идею Киева перенести переговоры по Донбассу из Минска

Фото: Администрация президента РФ

Постановку Киевом вопроса о переносе переговорной площадки по ситуации в Донбассе из Минска можно считать попыткой уклониться от урегулирования проблемы в регионе. Об этом в четверг, 22 апреля, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи в Москве с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

— Если кто-то не хочет этим заниматься, то тогда, конечно, причины не работать всегда можно найти. Похоже, одна из таких причин — уклониться от обсуждения проблемы по Донбассу, — цитирует Путина РИА Новости.

По его словам, Белоруссия не вмешивается в процесс урегулирования ситуации на востоке Украины. Белоруссия только создала площадку для встреч «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция), сообщает РИА Новости.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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