Путин заявил о готовности обсудить с Зеленским двусторонние отношения РФ и Украины

Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о готовности обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве двусторонние отношения в любое удобное время. Об этом он сообщил в четверг, 22 апреля, в ходе встречи в Москве с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

По словам Путина, если Зеленский хочет начать восстановление отношений с Россией, то Москва будет только приветствовать этот шаг. Также российский лидер подчеркнул, что для решения проблемы Донбасса властям Киева необходимо общаться в первую очередь с ДНР и ЛНР, а уже потом с Россией, сообщает ТАСС.

Ранее Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться «в любой точке Донбасса, где идет война». По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, российскому лидеру рассказали об идеях Зеленского.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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