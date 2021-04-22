Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Путин заявил о готовности обсудить с Зеленским двусторонние отношения РФ и Украины
Фото: Администрация президента РФ

Путин заявил о готовности обсудить с Зеленским двусторонние отношения РФ и Украины

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о готовности обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве двусторонние отношения в любое удобное время. Об этом он сообщил в четверг, 22 апреля, в ходе встречи в Москве с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

По словам Путина, если Зеленский хочет начать восстановление отношений с Россией, то Москва будет только приветствовать этот шаг. Также российский лидер подчеркнул, что для решения проблемы Донбасса властям Киева необходимо общаться в первую очередь с ДНР и ЛНР, а уже потом с Россией, сообщает ТАСС.

Ранее Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться «в любой точке Донбасса, где идет война». По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, российскому лидеру рассказали об идеях Зеленского.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

Читайте также: В Кремле прокомментировали идею Зеленского о встрече с Путиным в Донбассе

Владимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраина
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Папа, заплати мне за пятерку в школе

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Не сдашь ЕГЭ — будешь «бутербродом»: как работает уличная реклама

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Хватит платить психологам и коучам

Вадим Панов
Вадим Панов

«90 процентов чего угодно — полная чушь»: кто воспитает писателя

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис

Путин слов на ветер не бросает

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Провожая Салливана: как посол вышел вон

Все мнения
О проекте
Читайте нас в