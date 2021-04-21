В Кремле прокомментировали идею Зеленского о встрече с Путиным в Донбассе

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Президенту России Владимиру Путину доложили о предложении президента Украины Владимира Зеленского провести встречу в Донбассе, однако пока неизвестно, ознакомился ли он с ней. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 21 апреля.

Он отметил, что в Кремле не получали запросов на общение с украинским руководством.

Во вторник, 20 апреля, президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любом месте Донбасса, «где идет война».

Дмитрий Песков сообщил, что Путину доложили об этом предложении.

— Нет уверенности, что он ознакомился с информацией из-за подготовки к посланию и рабочих встреч, — отметил представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента РФ также заявил, что для проведения любой встречи с Зеленским нужны предпосылки, сообщает РИА Новости.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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