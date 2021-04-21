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Кремль назвал «красные линии» для России в отношении западных стран
Фото: Moscow-Live

Кремль назвал «красные линии» для России в отношении западных стран

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

«Красными линиями» для России в отношении Запада будет вмешательство в ее внутренние дела, включая выборы и другие политические события, а также оскорбления. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 21 апреля.

Кроме того, к «красным линиям» также можно отнести ущемление экономических интересов, уточнил представитель Кремля, передает РИА Новости.

— Что касается «красных линий», то они очевидны. В первую очередь это наши национальные интересы, интересы нашей внешней безопасности, интересы нашей внутренней безопасности по недопущению вмешательств кого-то извне, — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее президент России Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию заявил, что Западу не стоит пересекать «красные линии» в отношениях с Москвой.

Главные тезисы послания Владимира Путина Федеральному собранию можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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