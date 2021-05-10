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СМИ: США могут разместить свои войска в Узбекистане и Таджикистане
Фото: US Air Force

СМИ: США могут разместить свои войска в Узбекистане и Таджикистане

Виктория Родимкина

В мире

Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность размещения войск, выведенных из Афганистана, в странах Центральной Азии, среди которых Узбекистан и Таджикистан. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Уточняется, что власти США, которые приступили к выводу армии из Афганистана, могут разместить войска в других странах с целью поддержки афганского правительства.

Издание сообщает, что большое военное присутствие России в этом регионе, а также нарастающее влияние КНР и напряженность в его отношениях с Вашингтоном затрудняют планы США.

При этом источник газеты сообщил, что американские власти пока не подавали официальных запросов о создании военных баз. Вывод войск из Афганистана может быть завершен уже к июлю 2021 года.

В случае, если договоренности с Таджикистаном и Узбекистаном не удастся достичь, США могут рассмотреть возможность разместить войска в странах Персидского залива, добавило издание.

Читайте также: Союзники в Европе попросили США замедлить вывод войск из Афганистана

американские войскаСШААфганистан
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