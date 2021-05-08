Союзники в Европе попросили США замедлить вывод войск из Афганистана

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Европейские союзники США просят Штаты отсрочить вывод войск из Афганистана, чтобы дать возможность другим странам НАТО покинуть страну. Об этом в субботу, 8 мая, сообщает газета Wall Street Journal.

Отмечается, что США обещали оказывать материально-техническую поддержку своим партнерам по коалиции во время вывода их войск. Тем не менее, некоторые страны заявили, что не успеют вовремя покинуть Афганистан. Союзники попросили оставить американских военных после 4 июля.

Ранее администрация США объявила, что вывод войск будет осуществляться с 1 мая. Вывести из страны всю армию планируется к годовщине серии из четырех координированных террористических актов — 11 сентября.

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