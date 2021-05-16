Посол Израиля назвал операцию в секторе Газа борьбой с «инфраструктурой террора»

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Вооруженные силы Израиля продолжат операцию в секторе Газа, чтобы уничтожить «инфраструктуру террора». Об этом в воскресенье, 16 мая, заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви.

По его словам, в противном случае конфликты продолжатся. Посол добавил, что Израиль «не может себе позволить, чтобы все повторялось».

— Это война с террором. Обстрелы из Газы продолжаются все время, выпущено больше двух тысяч ракет, все время идут обстрелы, почти во всех южных точках Израиля, до Тель-Авива, — цитирует Александра Бен Цви РИА Новости.

Ранее сообщалось, что армия Израиля нанесла удар по домам и офисам лидеров ХАМАС.

Конфликт между Израилем и Палестиной

7 мая вспыхнули волнения сразу в двух районах Восточного Иерусалима, в которых по решению израильского суда проводится выселение ряда арабских семей. В результате уже больше недели продолжаются акции протеста, которые перерастают в беспорядки. На фоне этих событий глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в ООН провести заседание Совета Безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

Вечером 10 мая из сектора Газа в направлении нескольких израильских городов были выпущены десятки снарядов. Большинство из них были перехвачены системами ПВО. Ответственность за атаку взяла на себя организация ХАМАС. Позднее Израиль нанес ответные удары по военным объектам ХАМАС.

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