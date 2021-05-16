Армия Израиля нанесла удар по домам и офисам лидеров ХАМАС

Фото: Pixabay

Удары по более чем 90 целям в секторе Газа нанесли минувшей ночью ВВС Израиля. Об этом в воскресенье, 16 мая, сообщила пресс-служба армии.

Уточняется, что в зону обстрела попали дома высокопоставленных лидеров ХАМАС, в том числе главы политбюро организации в анклаве Яхьи Синвара и его брата Мухаммада Синвара. Последний отвечает за снабжение организации в Хан-Юнисе.

Кроме того, военные атаковали офисы и дома других высокопоставленных представителей ХАМАС, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Россия готова предоставить московскую площадку для переговоров по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Конфликт между Израилем и Палестиной

7 мая вспыхнули волнения сразу в двух районах Восточного Иерусалима, в которых по решению израильского суда проводится выселение ряда арабских семей. В результате уже больше недели продолжаются акции протеста, которые перерастают в беспорядки. На фоне этих событий глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в ООН провести заседание Совета Безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

Вечером 10 мая из сектора Газа в направлении нескольких израильских городов были выпущены десятки снарядов. Большинство из них были перехвачены системами ПВО. Ответственность за атаку взяла на себя организация ХАМАС. Позднее Израиль нанес ответные удары по военным объектам ХАМАС.

Читайте также: Авиаудар армии Израиля разрушил здание с офисами международных СМИ в Газе