Авиаудар армии Израиля разрушил здание с офисами международных СМИ в Газе

Фото: Скриншот видео Youtube-канала Military Wolf

Авиаудар со стороны армии Израиля полностью разрушил 15-этажное здание в Газе, в котором находились офисы ряда международных СМИ.

Ранее появилась информация, что Израиль предупреждал об атаке здания «аль-Джала» с офисами телеканала Al-Jazeera и других международных средств массовой информации в секторе Газа, сообщает РИА Новости.

В свою очередь «Бригады аль-Кассам», которые являются военным крылом палестинского движения ХАМАС, заявили, что запустили в направлении Тель-Авива десятки ракет.

В сообщении уточняется, что это стало ответом на авиаудар Израиля по лагерю беженцев аш-Шати в секторе Газа, который унес жизни десяти человек.

Позднее «Бригады аль-Кассам» заявили, что нанесли ракетные удары в направлении Ашкелона и Ашдода.

Конфликт между Израилем и Палестиной

Напомним, 7 мая вспыхнули волнения сразу в двух районах Восточного Иерусалима, в которых по решению израильского суда проводится выселение ряда арабских семей. В результате уже больше недели продолжаются акции протеста, которые перерастают в беспорядки. На фоне этих событий глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в ООН провести заседание Совета Безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

Вечером 10 мая из сектора Газа в направлении нескольких израильских городов были выпущены десятки снарядов. Большинство из них были перехвачены системами ПВО. Ответственность за атаку взяла на себя организация ХАМАС. Позднее Израиль нанес ответные удары по военным объектам ХАМАС.

Ранее сообщалось, что израильские истребители поразили объект военной разведки ХАМАС в секторе Газа.

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