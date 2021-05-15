ХАМАС перечислил требования для установления перемирия

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Движение ХАМАС оповестило посредников в переговорах с Израилем, что первоочередным требованием для деэскалации является прекращения огня. Об этом в субботу, 15 мая, заявил глава политбюро движения за пределами Палестины Халед Машааль.

По его словам, требования ХАМАС заключаются в выводе израильских силовиков из мечети аль-Акса, прекращении выселения жителей района Шейх-Джаррах и освобождении всех задержанных за время последней эскалации.

— Турция, Катар и Египет предпринимают усилия для деэскалации и прекращения израильских атак в секторе Газа и в Иерусалиме, — цитирует Машааля телеканал TRT Arabic.

Конфликт между Израилем и Палестиной

Напомним, 7 мая вспыхнули волнения сразу в двух районах Восточного Иерусалима, в которых по решению израильского суда проводится выселение ряда арабских семей. В результате уже больше недели продолжаются акции протеста, которые перерастают в беспорядки. На фоне этих событий глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в ООН провести заседание Совета Безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

Вечером 10 мая из сектора Газа в направлении нескольких израильских городов были выпущены десятки снарядов. Большинство из них были перехвачены системами ПВО. Ответственность за атаку взяла на себя организация ХАМАС. Позднее Израиль нанес ответные удары по военным объектам ХАМАС

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