Израильская армия уничтожила офис главы службы безопасности ХАМАС

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Израильские военнослужащие уничтожили офис главы службы безопасности ХАМАС в Газе Тауфика Абу Наима. Об этом в субботу, 15 мая, сообщили в Twitter-аккаунте армии Израиля.

Tawfiq Abu Naim is Head of Hamas' Security Forces.



We just struck his office that he was using for military infrastructure command & control. — Israel Defense Forces (@IDF) May 14, 2021

— Мы только что уничтожили его офис, который он использовал для управления военной инфраструктурой ХАМАС, — говорится в сообщении.

В настоящее время не известно, пострадал ли сам Абу Наим.

Конфликт между Израилем и Палестиной

Напомним, 7 мая вспыхнули волнения сразу в двух районах Восточного Иерусалима, в которых по решению израильского суда проводится выселение ряда арабских семей. В результате уже больше недели продолжаются акции протеста, которые перерастают в беспорядки. На фоне этих событий глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в ООН провести заседание Совета Безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

Вечером 10 мая из сектора Газа в направлении нескольких израильских городов были выпущены десятки снарядов. Большинство из них были перехвачены системами ПВО. Ответственность за атаку взяла на себя организация ХАМАС. Позднее Израиль нанес ответные удары по военным объектам ХАМАС

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