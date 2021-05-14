Движение ХАМАС сообщило о нанесении удара по израильскому химзаводу

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«Бригады Иззэддина аль-Кассама», которые являются боевым крылом движения ХАМАС, контролирующего сектор Газа, сообщило о нанесении удара по химзаводу в Израиле. Об этом в пятницу, 14 мая, сообщил телеканал Al Jazeera.

Отмечается, что инцидент произошел в кибуце Нир-Оз. Удар нанес беспилотник.

В свою очередь израильская армия в официальном Twitter-аккаунте сообщила, что «некоторое время назад система ПВО «Железный купол» перехватила беспилотный летательный аппарат, летевший из сектора Газа в сторону Израиля».

Ранее израильская армия сообщила, что ВВС и наземные силы ЦАХАЛ начали атаку в секторе Газа, однако позже опровергла это сообщение.

Конфликт между Израилем и Палестиной

Напомним, 7 мая вспыхнули волнения сразу в двух районах Восточного Иерусалима, в которых по решению израильского суда проводится выселение ряда арабских семей. В результате уже больше недели продолжаются акции протеста, которые перерастают в беспорядки. На фоне этих событий глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в ООН провести заседание Совета Безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

Вечером 10 мая из сектора Газа в направлении нескольких израильских городов были выпущены десятки снарядов. Большинство из них были перехвачены системами ПВО. Ответственность за атаку взяла на себя организация ХАМАС. Позднее Израиль нанес ответные удары по военным объектам ХАМАС.

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