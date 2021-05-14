Армия Израиля опровергла сообщения о начале наземной операции в секторе Газа

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Пресс-секретарь израильской армии Йонатан Конрикус опроверг появившуюся ночью информацию о начале наземной военной операции в секторе Газа.

— Нужно начать с прояснения вчерашних событий. Прошлой ночью произошло внутреннее недопонимание, за которое я беру личную ответственность. Такие вещи иногда могут происходить во время сложных операций, — цитирует Конрикуса РИА Новости.

Напомним, в ночь на 14 мая израильская армия сообщила, что ВВС и наземные силы ЦАХАЛ начали атаку в секторе Газа.

Конфликт между Израилем и Палестиной

Напомним, 7 мая вспыхнули волнения сразу в двух районах Восточного Иерусалима, в которых по решению израильского суда проводится выселение ряда арабских семей. В результате уже больше недели продолжаются акции протеста, которые перерастают в беспорядки. На фоне этих событий глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в ООН провести заседание Совета Безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

Вечером 10 мая из сектора Газа в направлении нескольких израильских городов были выпущены десятки снарядов. Большинство из них были перехвачены системами ПВО. Ответственность за атаку взяла на себя организация ХАМАС. Позднее Израиль нанес ответные удары по военным объектам ХАМАС.

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