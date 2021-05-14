Генсек ООН предупредил о последствиях конфликта между Палестиной и Израилем

Фото: DARREN WHITESIDE

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обратился с призывом незамедлительно прекратить боевые действия в секторе Газа и Израиле, предупредив о последствиях конфликта между странами.

— Из уважения к духу праздника Ураза-байрам я призываю к немедленной деэскалации и прекращению боевых действий в Газе и Израиле. Слишком много ни в чем не повинных мирных жителей уже погибло. Этот конфликт может только усилить радикализацию и экстремизм во всем регионе, — написал Гутерреш на своей странице в социальной сети Twitter.

В ночь на 14 мая израильская армия сообщила, что ВВС и наземные силы ЦАХАЛ начали атаку сектора Газа.

По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, военная операция в секторе Газа будет длиться «столько, сколько потребуется».

— Я сказал, что ХАМАС заплатит нам очень высокую цену. Мы ее взимаем и будем продолжать это делать с большой интенсивностью, — цитирует Нетаньяху РИА Новости.

Ранее представитель Армии обороны Израиля Хидаи Зильберман рассказал, что военные Израиля строят планы наземной операции в секторе Газа.

Конфликт между Израилем и Палестиной

Напомним, 7 мая вспыхнули волнения сразу в двух районах Восточного Иерусалима, в которых по решению израильского суда проводится выселение ряда арабских семей. В результате уже больше недели продолжаются акции протеста, которые перерастают в беспорядки. На фоне этих событий глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в ООН провести заседание Совета Безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

Вечером 10 мая из сектора Газа в направлении нескольких израильских городов были выпущены десятки снарядов. Большинство из них были перехвачены системами ПВО. Ответственность за атаку взяла на себя организация ХАМАС. Позднее Израиль нанес ответные удары по военным объектам ХАМАС.

Читайте также: Политолог рассказал, ждать ли новой войны Армении с Азербайджаном