Представитель армии Израиля сообщил о планах наземной операции в секторе Газа

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Военные Израиля строят планы наземной операции в секторе Газа, они будут представлены политическому руководству страны в четверг, 13 мая. Об этом рассказал представитель Армии обороны Израиля Хидаи Зильберман.

Он отметил, что приказа о начале операции пока не было отдано, но военнослужащие уже сосредоточены в приграничных районах. В течение последних дней ЦАХАЛ перебросил к границе с сектором Газа дополнительные силы, в частности десантные и пехотные войска, а также бронетанковую бригаду, сообщает Times of Israel.

По последним данным, в ходе операции, проведенной израильской армией, на территории Палестины было поражено около 600 целей.

Ранее сообщалось, что палестинские группировки выпустили по Израилю около 1,6 тысячи ракет.

Конфликт между Израилем и Палестиной

Напомним, 7 мая вспыхнули волнения сразу в двух районах Восточного Иерусалима, в которых по решению израильского суда проводится выселение ряда арабских семей. В результате уже больше недели продолжаются акции протеста, которые перерастают в беспорядки. На фоне этих событий глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в ООН провести заседание Совета Безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

Вечером 10 мая из сектора Газа в направлении нескольких израильских городов были выпущены десятки снарядов. Большинство из них были перехвачены системами ПВО. Ответственность за атаку взяла на себя организация ХАМАС. Позднее Израиль нанес ответные удары по военным объектам ХАМАС.

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