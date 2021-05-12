МИД России заявил, что ХАМАС готово остановить военные действия против Израиля

Фото: МИД РФ

Движение ХАМАС готово остановить военные действия против Израиля, если на Иерусалим будет оказано международное давление. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел (МИД) России в среду, 12 мая.

— Муса Абу-Марзук от имени руководства ХАМАС заверил, что движение готово остановить любые военные действия против Израиля на обоюдной основе при том понимании, что международное сообщество окажет необходимое давление на израильскую сторону для пресечения силовых акций в комплексе мечети «Аль-Акса» в Восточном Иерусалиме и противоправных мер в отношении его коренных арабских жителей, — говорится на сайте МИД.

Напомним, 7 мая вспыхнули волнения сразу в двух районах Восточного Иерусалима, в которых по решению израильского суда проводится выселение ряда арабских семей. В результате уже больше недели продолжаются акции протеста, которые перерастают в беспорядки. На фоне этих событий глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в Организации Объединенных Наций (ООН) провести заседание Совета Безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

Вечером 10 мая из сектора Газа в направлении нескольких израильских городов были выпущены десятки снарядов. Большинство из них было перехвачено системами ПВО. Ответственность за атаку взяла на себя организация ХАМАС. Позднее Израиль нанес ответные удары по военным объектам ХАМАС.

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