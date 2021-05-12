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СМИ: Совет Безопасности ООН вновь обсудит палестино-израильский конфликт
Фото: Pixabay

СМИ: Совет Безопасности ООН вновь обсудит палестино-израильский конфликт

Кирилл Николаев

В мире

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) снова обсудит ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом РИА Новости сообщил источник в Совбезе.

Закрытые консультации по этому вопросу пройдут в среду, 12 мая. Спецпосланник ООН по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд призвал Палестину и Израиль немедленно прекратить обстрелы.

Ранее, в пятницу, 7 мая, вспыхнули волнения сразу в двух районах Восточного Иерусалима, в которых по решению израильского суда проводится выселение ряда арабских семей. В результате уже больше недели продолжаются акции протеста, которые перерастают в беспорядки. На фоне этих событий глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в Организации Объединенных Наций (ООН) провести заседание Совета Безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

Вечером 10 мая из сектора Газа в направлении нескольких израильских городов были выпущены десятки снарядов. Большинство из них было перехвачено системами ПВО. Ответственность за атаку взяла на себя организация ХАМАС. Позднее Израиль нанес ответные удары по военным объектам ХАМАС.

Читайте также: Россия призвала Израиль и Палестину проявить сдержанность в конфликте

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