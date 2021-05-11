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Россия призвала Израиль и Палестину проявить сдержанность в конфликте
Фото: МИД РФ

Россия призвала Израиль и Палестину проявить сдержанность в конфликте

Иван Юминов

Внешняя политика

Россия призвала Израиль и Палестину проявить сдержанность в конфликте. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) страны Мария Захарова во вторник, 11 мая.

— В Москве с глубокой озабоченностью воспринимают такое опасное развитие событий. Решительно осуждаем нападения на мирных граждан независимо от их национальной и религиозной принадлежности, — рассказала представитель МИД.

Сторонам стоит проявить сдержанность и не совершать шаги, которые приведут к дальнейшей эскалации, приводит слова Захаровой сайт МИД.

Ранее, в пятницу, 7 мая, вспыхнули волнения сразу в двух районах Восточного Иерусалима, в которых по решению израильского суда проводится выселение ряда арабских семей. В результате уже больше недели продолжаются акции протеста, которые перерастают в беспорядки. На фоне этих событий глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в Организации Объединенных Наций (ООН) провести заседание Совета Безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

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МИД РоссииИзраильПалестина
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