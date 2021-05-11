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Израиль применил 80 летательных аппаратов для ударов по ХАМАС
Фото: US NAVY

Израиль применил 80 летательных аппаратов для ударов по ХАМАС

Иван Юминов

В мире

Израиль использовал 80 летательных аппаратов для ударов по целям ХАМАС в секторе Газа. Об этом заявил пресс-секретарь армии обороны страны Йонатан Конрикус во вторник, 11 мая.

— Впервые за долгое время мы задействовали 80 летательных аппаратов одновременно в одной операции с целью ударить порядка по 150 ракетным шахтам, откуда пускают ракеты ХАМАС и «Исламский джихад»*, по большей части в северной части сектора Газа, но не только, — рассказал представитель армии.

В частности, был использован истребитель F-35, отмечает РИА Новости.

Ранее, в пятницу, 7 мая, вспыхнули волнения сразу в двух районах Восточного Иерусалима, в которых по решению израильского суда проводится выселение ряда арабских семей. В результате уже больше недели продолжаются акции протеста, которые перерастают в беспорядки. На фоне этих событий глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в Организации Объединенных Наций (ООН) провести заседание Совета Безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

*«Исламский джихад» — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда Российской Федерации.

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вооруженный конфликтИзраильХАМАС
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