Около 1,6 тысячи ракет выпустили палестинцы по Израилю

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Не менее 1600 ракет было выпущено из сектора Газа палестинскими группировками по Израилю, из них 400 упали на территории самого анклава. Об этом рассказал пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус в четверг, 13 мая.

— Мы пересекли отметку в 1600 ракет, выпущенных по территории Израиля, включая обстрелы прошлой ночью. Из этих 1600 ракет около 400 ракет упали внутри сектора Газа, — сказал он.

Конрикус уточнил, что эффективность защитной системы ПРО «Железный купол», которая предотвращает попадание ракет на территорию страны, составляет около 90 процентов.

Пресс-секретарь армии добавил, что с начала обострения конфликта между странами количество погибших мирных граждан в Израиле увеличилось до шести, также погиб один военнослужащий, сообщает РИА Новости.

Напомним, 7 мая вспыхнули волнения сразу в двух районах Восточного Иерусалима, в которых по решению израильского суда проводится выселение ряда арабских семей. В результате уже больше недели продолжаются акции протеста, которые перерастают в беспорядки. На фоне этих событий глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в ООН провести заседание Совета Безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

Вечером 10 мая из сектора Газа в направлении нескольких израильских городов были выпущены десятки снарядов. Большинство из них были перехвачены системами ПВО. Ответственность за атаку взяла на себя организация ХАМАС. Позднее Израиль нанес ответные удары по военным объектам ХАМАС.

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что движение ХАМАС готово остановить военные действия в отношении Израиля, если на Иерусалим будет оказано международное давление.

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