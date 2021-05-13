ХАМАС объявил о нанесении ракетного удара по Тель-Авиву

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Движение ХАМАС заявило о нанесении ракетного удара по Тель-Авиву в ответ на бомбардировки сектора Газа. Об этом говорится в заявлении организации, распространенном в четверг, 13 мая.

Как уточняется в заявлении, удар нанесло военное крыло движения ХАМАС — «Бригады аль-Кассам».

Тем временем в армии Израиля рассказали, что с начала обострения ситуации в регионе полторы тысячи ракет были выпущены по территории Израиля из сектора Газа.

При этом около 350 запусков оказались неудачными, ракеты упали в секторе Газа. Система противовоздушной обороны «Железный купол» перехватила сотни ракет, сообщает РИА Новости.

Напомним, 7 мая вспыхнули волнения сразу в двух районах Восточного Иерусалима, в которых по решению израильского суда проводится выселение ряда арабских семей. В результате уже больше недели продолжаются акции протеста, которые перерастают в беспорядки. На фоне этих событий глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в ООН провести заседание Совета Безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

Вечером 10 мая из Сектора Газа в направлении нескольких израильских городов были выпущены десятки снарядов. Большинство из них были перехвачены системами ПВО. Ответственность за атаку взяла на себя организация ХАМАС. Позднее Израиль нанес ответные удары по военным объектам ХАМАС.

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что движение ХАМАС готово остановить военные действия против Израиля, если на Иерусалим будет оказано международное давление.

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