СМИ: Ребенок погиб после ракетного обстрела в израильском городе Лод

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Семилетняя девочка погибла при ракетном обстреле в израильском городе Лод, который находится к востоку от Тель-Авива. Об этом сообщает Jerusalem Post.

По данным издания, помимо ребенка, также погиб мужчина в возрасте около 40 лет. При этом Times of Jerusalem сообщает, что вместе с девочкой погибла женщина примерно 40 лет и еще один человек сильно пострадал.

Ранее радиостанция «Галей ЦАХАЛ» передавала, что в Лоде из-за обстрела погибла женщина. В городе объявили чрезвычайное положение.

Ранее сообщалось, что ХАМАС выпустил 100 ракет по израильскому городу Беэр-Шева.

Напомним, 7 мая вспыхнули волнения сразу в двух районах Восточного Иерусалима, в которых по решению израильского суда проводится выселение ряда арабских семей. В результате уже больше недели продолжаются акции протеста, которые перерастают в беспорядки. На фоне этих событий глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в Организации Объединенных Наций (ООН) провести заседание Совета Безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

Вечером 10 мая из сектора Газа в направлении нескольких израильских городов были выпущены десятки снарядов. Большинство из них было перехвачено системами ПВО. Ответственность за атаку взяла на себя организация ХАМАС. Позднее Израиль нанес ответные удары по военным объектам ХАМАС.

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