ХАМАС выпустил 100 ракет по израильскому городу Беэр-Шева

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ХАМАС выпустил 100 ракет в сторону города Беэр-Шева на юге Израиля. Об этом в среду, 12 мая, говорится в заявлении ХАМАС.

Отмечается, что данные меры были приняты в ответ на возобновление ударов ВВС Израиля по домам в секторе Газа. Массированный обстрел Израиля палестинские группировки ведут с 18:00 вторника,11 мая. Сирены тревоги в Тель-Авиве с вечера вторника срабатывали не менее девяти раз, сообщает РИА Новости.

Ранее, в пятницу, 7 мая, вспыхнули волнения сразу в двух районах Восточного Иерусалима, в которых по решению израильского суда проводится выселение ряда арабских семей. В результате уже больше недели продолжаются акции протеста, которые перерастают в беспорядки. На фоне этих событий глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в Организации Объединенных Наций (ООН) провести заседание Совета Безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

Вечером 10 мая из сектора Газа в направлении нескольких израильских городов были выпущены десятки снарядов. Большинство из них было перехвачено системами ПВО. Ответственность за атаку взяла на себя организация ХАМАС. Позднее Израиль нанес ответные удары по военным объектам ХАМАС.

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