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Более 240 палестинцев пострадали в столкновениях с израильской армией
Фото: Pixabay

Более 240 палестинцев пострадали в столкновениях с израильской армией

Кирилл Николаев

В мире

По меньшей мере 245 палестинцев пострадали во вторник, 11 мая, в столкновениях с израильской армией на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Красного Полумесяца.

Отмечается, что некоторые пострадали из-за применения резиновых пуль и слезоточивого газа.

Ранее, в пятницу, 7 мая, вспыхнули волнения сразу в двух районах Восточного Иерусалима, в которых по решению израильского суда проводится выселение ряда арабских семей. В результате уже больше недели продолжаются акции протеста, которые перерастают в беспорядки. На фоне этих событий глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в Организации Объединенных Наций (ООН) провести заседание Совета Безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

Вечером 10 мая из сектора Газа в направлении нескольких израильских городов были выпущены десятки снарядов. Большинство из них было перехвачено системами ПВО. Ответственность за атаку взяла на себя организация ХАМАС. Позднее Израиль нанес ответные удары по военным объектам ХАМАС.

Читайте также: СМИ: Совет Безопасности ООН вновь обсудит палестино-израильский конфликт

ИзраильПалестинапострадавшие
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