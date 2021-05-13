Политолог рассказал, ждать ли новой войны Армении с Азербайджаном

Фото: mil.ru / Пресс-служба Минобороны РФ

На границе Армении и Азербайджана сохраняется высокая степень психологического напряжения после осенней войны в Карабахе. Поэтому на любое появление в поле зрения друг друга бывшие стороны конфликта реагируют болезненно, сказал «Вечерней Москве» политолог, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, комментируя ситуацию в Сюникской области.

Как сообщают СМИ со ссылкой на и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна, уже два дня в районе Черного озера на территории его страны находятся военнослужащие армии Азербайджана. По его словам, они пересекли границу и окружили водоем. В свою очередь ВС Армении предприняли контрмеры, передает Интерфакс. Также по факту нарушения территориальной целостности страны возбуждено уголовное дело. При этом оружие ни с той, ни с другой стороны не применялось.

По словам Дмитрия Журавлева, скорее всего, Азербайджан, победивший в последней Карабахской войне, таким образом пытается ситуацию еще больше переиграть в свою пользу, и в этом плане обстановку в Закавказье можно сравнить с тем, что происходит на Ближнем Востоке со стороны Израиля.

— Все договоренности валятся не потому, что они чем-то плохи, а потому, что в какой-то момент появляется иллюзорное ощущение, что ты можешь сделать их еще выгоднее для себя, — отметил эксперт.

Однако Азербайджану в любом случае придется остановиться, считает Журавлев. Кроме того, в Нагорном Карабахе находятся российские миротворцы, а на территории Армении размещена 102-я российская военная база. Также границу Армении с Ираном и часть границы с Азербайджаном охраняет погранслужба ФСБ.

Политолог уверен, что в случае обострения российские военные в кратчайшие сроки прекратят эскалацию. Тем более воевать с нами Азербайджану в принципе неинтересно политически, да и бесперспективно с точки зрения военной составляющей, резюмировал собеседник «ВМ».

Читайте также: Два российских миротворца пострадали при взрыве мины в Нагорном Карабахе