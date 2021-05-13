Прокуратура Армении возбудила дело по факту нарушения госграницы азербайджанскими военными

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Прокуратура Армении возбудила уголовное дело о «нарушении территориальной целостности» по факту перехода азербайджанскими военными госграницы в Сюникской области страны. Об этом в четверг, 13 мая, сообщил представитель Генеральной прокуратуры Армении Гор Абрамян.

Он написал на своей странице в Facebook, что уголовное дело возбуждено из-за сведений «о признаках, совершенных азербайджанскими ВС преступлений, связанных незаконным пересечением госграницы Армении, и действиями, направленными на передачу части территории страны иному государству».

Напомним, ранее, в среду, Министерство обороны Армении сообщило, что военные Азербайджана пытались провести работы по «уточнению границ» на территории Сюникской области.

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