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Два российских миротворца пострадали при взрыве мины в Нагорном Карабахе
Фото: mil.ru / Минобороны России

Два российских миротворца пострадали при взрыве мины в Нагорном Карабахе

Иван Юминов

Происшествия

Машина с двумя российскими миротворцами подорвалась на мине в Нагорном Карабахе. Об этом стало известно во вторник, 27 апреля.

— Осуществлявший перевозку российских военнослужащих грузовик подорвался в Карабахе на противотанковой мине. В результате взрыва двое российских военнослужащих получили ранения, — сообщает Sputnik Армения.

Отмечается, что инцидент произошел 25 апреля. Военнослужащие находятся в медицинском центре, их жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Путин по телефону обсудил с Реджепом Тайипом Эрдоганом Сирию, «Спутник V» и Нагорный Карабах.

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