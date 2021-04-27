Два российских миротворца пострадали при взрыве мины в Нагорном Карабахе
Машина с двумя российскими миротворцами подорвалась на мине в Нагорном Карабахе. Об этом стало известно во вторник, 27 апреля.
— Осуществлявший перевозку российских военнослужащих грузовик подорвался в Карабахе на противотанковой мине. В результате взрыва двое российских военнослужащих получили ранения, — сообщает Sputnik Армения.
Отмечается, что инцидент произошел 25 апреля. Военнослужащие находятся в медицинском центре, их жизни ничего не угрожает.
Ранее сообщалось о том, что Владимир Путин по телефону обсудил с Реджепом Тайипом Эрдоганом Сирию, «Спутник V» и Нагорный Карабах.
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