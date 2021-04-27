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В Кремле назвали возможные темы для обсуждения на встрече Путина и Зеленского
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Кремле назвали возможные темы для обсуждения на встрече Путина и Зеленского

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Президент России Владимир Путин может обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос двухсторонних отношений, но не конфликт на востоке Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 27 апреля.

По его словам, отношение Владимира Путина к идее встречи с украинским лидером уже было озвучено. Президент РФ при встрече с Зеленским будет обсуждать только тему двусторонних отношений.

—То есть, такой диалог не может осуществляться исходя из цели поиска урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Он отметил, что Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности наладить отношения с Киевом. При этом обсуждение двухсторонних отношений будет зависеть от того, как в Киеве понимают их суть, добавил Дмитрий Песков.

Напомним, ранее Владимир Зеленский во время видеообращения предложил Владимиру Путину провести встречу в любой точке Донбасса, где «идет война». В ответ на это российский лидер сообщил, что украинские власти при обсуждении вопросов востока страны должны встречаться с руководством ДНР и ЛНР, а потом уже с представителями России. Кроме того, Путин добавил, что готов принять президента Украины в Москве в любое удобное для него время для обсуждения двусторонних отношений.

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Дмитрий ПесковУкраинаКремль
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